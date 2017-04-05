“موديز” تمنح تصنيف “A1” لأول صكوك دولية للسعودية‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، أول طرح للسعودية من الصكوك الدولية المقومة بالدولار، تصنيف “A1” مستقر.

وقالت الوكالة في تقرير لها، إن تصنيف “A1” يعكس تصنيف المملكة نفسه، نظرًا لارتباط البرنامج بالالتزامات المباشرة للدولة.

وأكدت أن تصنيف “A1” مستقر، ويعكس مستويات عالية جدًا من القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للمملكة؛ وأن “الموقف المالي للسعودية ما زال قويًا رغم تراجعات النفط منذ 2014”.

وسبق أن أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الثلاثاء، أنها أتمت إنشاء برنامج دولي لإصدار أول صكوك دولية مقومة بالدولار الأمريكي، بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية الدولية والمحلية لإدارة الطرح.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها ستجتمع مع مستثمري الدخل الثابت يوم الـ 9 من أبريل/نيسان الجاري، فيما ستعلن عن طرح الصكوك حسب ظروف أسواق المال.

وقالت وكالة موديز الجمعة الماضية، إن المركز المالي للسعودية لا يزال قويًا بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط ذي التكلفة المنخفضة للإنتاج.

وأبقت الوكالة على نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية مع تصنيف ائتماني عند A1.

وتعاني السعودية – أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم – في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه في 2014، وفق الأناضول.

ودفعت تراجعات النفط، الحكومة السعودية لطرح أول سندات دولية مقومة بالدولار العام الماضي، جمعت من خلالها 17.5 مليار دولار، إضافة لقرض دولي بقيمة 10 مليارات دولار.