إعلان خادش للحياء يحيل مركزًا طبيًا شهيرًا في السعودية إلى التحقيق

المصدر: الرياض – إرم نيوز

تحقق الشؤون الصحية في المنطقة الشرقية بالسعودية مع مجمع طبي شهير، بعد نشره إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعي عن عمليات تجميلية في مناطق حساسة من الجسد بطريقة خادشة للحياء.

وأوضح مصدر أن نظام المؤسسات الصحية يحظر هذا النوع من الإعلانات التي تتعارض مع أخلاق المهنة، وتلزم المؤسسة بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الصحة للإعلان عن نفسها، وتعاقب كل من يخالف نصوص اللائحة، مضيفا أن صحة الشرقية أحالت المجمع إلى لجنة النظر في المخالفات الطبية، وفقا لموقع “اليوم”.

وذكر سعوديون أن إعلانات طبية تتعلق بعمليات ليزر لتضييق المهبل لدى النساء انتشرت عبر مواقع التواصل.

وأصدرت وزارة الصحة في وقت سابق تعميما يمنع استخدام أجهزة الليزر في إجراء عمليات تضييق المهبل، التي وجدت رواجًا بين النساء في المملكة.