قرقاش: استهداف ميناء المخا ممارسة إجرامية تجاه العمل الإغاثي

قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات، اليوم الأحد، إن الاستهداف الحوثي لميناء المخا عبر قارب مفخخ “ممارسة إجرامية”.

ونشر قرقاش تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” تعقيباً على الاستهداف الحوثي قال فيها: “الاستهداف الحوثي لميناء المخا عبر قارب مفخخ ممارسة إجرامية تجاه العمل الإغاثي والمساعدات الإنسانية، منذ بدأ التمرد وهّم الحوثي السلطة بأي ثمن”.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه التحالف الدولي عن تعرض ميناء المخا اليمني، فجر أمس السبت، لاستهداف من قبل الميليشيات الحوثية بواسطة قارب مسير مفخخ بالمتفجرات، اصطدم بالرصيف البحري بالقرب من مجموعة سفن، مما أوقع انفجارًا لم يخلف خسائر في الأرواح.

وقال التحالف إن “الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع علي عبدالله صالح تواصل خرقها لكل الأعراف والقرارات الدولية، وتمارس استهداف أمن الموانئ اليمنية، وتهديد الملاحة الدولية، والأمن الإقليمي والعالمي، وإنها بهذه الممارسات الإجرامية تعيق وصول الأعمال الإغاثية والمساعدات الإنسانية، التي تجري حاليًا، وفي مقدمتها عمليات إيصال الأدوية الخاصة بعلاج الكوليرا للأراضي اليمنية”.