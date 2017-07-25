قرقاش: غياب الموضوعية في التعاطي القطري مع الأزمة يقود إلى تعقيدها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الثلاثاء، إن على قطر إذا أرادت الخروج من عزلتها الإقرار بالضرر الذي ألحقته بجيرانها.

وأضاف قرقاش في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، أن غياب الموضوعية في التعاطي القطري مع الأزمة يقود إلى تعقيدها في دهاليز الشكاوى، مؤكداً أنه طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة.

وبشأن التحولات في الطرح القطري الإعلامي الجديد تسأل قرقاش قائلاً: “بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نودّ أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد، ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مأساوية”.

وأضاف: “مظلومية التصريحات القطرية مذهلة، وتحمّل المسؤولية عن السلوك غائب تماماً، وكأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر”.