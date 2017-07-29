سلطنة عمان تستلم الدفعة الأولى من طائرات “الهوك” البريطانية

أعلن سلاح الجو السلطاني العماني، مساء السبت، وصول الدفعة الأولى من طائرات (الهوك) التدريبية، البريطانية الصنع.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إن سلاح الجو العماني أقام احتفالا بهذه المناسبة، بقاعدة “مصيرة” الجوية، شرقي البلاد.

وتعتبر هذه الطائرات التدريبية مقدمة لمجموعة من طائرات (الهوك) التدريبية التي سيتم استلامها، حسب المراحل الزمنية المخطط لها، وفقا للعقد المبرم بين السلطنة وشركة “BAE Systems” البريطانية، بحسب الوكالة، التي لم تحدد عدد طائرات الدفعة الأولى أو العدد الإجمالي، أو قيمة العقد.

ونقلت الوكالة عن اللواء الركن طيار، مطر بن علي العبيداني، قائد سلاح الجو السلطاني العماني، قوله خلال الحفل، إن هذه الطائرات تهدف لـ”تعزيز وتطوير قدراتنا القتالية، في حماية هذا الوطن، ومقدراته، والمحافظة على مكتسباته”.

وأردف: “نحتفي بوصول الدفعة الأولى من طائرات الهوك، والتي تعد من الطائرات التي أثبتت قدرتها في التدريب للعالم أجمع، حيث أن المظهر الخارجي للنسخة الحديثة يخفي، بين جوانبه، ما توصلت إليه التقنيات الحديثة، مما يجعلها قاعة دراسية طائرة”.

وبيّن أن هذه الطائرات ” تمكن الطيارين المتدربين من تطوير مهاراتهم، وكسب خبرات جديدة، تؤكد على قدرتهم من التعامل والتحليق على الجيل الحديث من الطائرات المقاتلة”.

و أشار إلى أن “استخدام تقنية التشبيه، المحمولة جوا، تتيح للمتدربين إمكانية التحكم الافتراضي في الرادار وأنظمة الأسلحة وأنظمة الدفاع، مما يخلق بيئة تدريبية أكثر واقعية، تؤهل المتدربين، فيما بعد، للتحليق بطائرات الخطوط الأمامية المقاتلة”.

بدوره، قال العميد الركن طيار، خميس بن حماد الغافري، قائد قاعدة “مصيرة” الجوية، إن “طائرة الهوك 166 الجديدة، طائرة صممت ونجحت عالميا في مجال التدريب المتقدم للطيارين المقاتلين، وفيها خصائص عدة، من أهمها قدراتها التشبيهية، والقدرة على المناورة العالية، والقدرة على تشبيه أسلحة حديثة جدا ومتطورة”.

وتعد طائرات (الهوك) طائرات تدريب نفاثة متقدمة، تستخدم في العديد من مجالات التدريب.