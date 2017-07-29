واشنطن تلجأ لسلطنة عمان للإفراج عن معتقليْن أمريكييْن في إيران

كشف موقع ” المونيتور” عن وجود مشاورات تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع مسؤولين في سلطنة عُمان ؛من أجل الوساطة مع إيران للإفراج عن اثنين من المعتقلين الأمريكيين من أصول إيرانية محتجزين في طهران.

وقالت مصادر مقربة من الإدارة الأمريكية للموقع، إن “إدارة ترامب قامت بمحادثات مع مسؤولين في سلطنة عُمان ؛من أجل الإفراج عن سيامك نمازي ووالده محمد باقر نمازي ،اللذين حكمت عليها محكمة الثورة في إيران في 18 اكتوبر الماضي بالسجن 10 سنوات لكل منهما بتهمة التجسس لصالح أمريكا”.

ورجحت المصادر أن “تتم عملية تبادل المحتجزين بين الإدارة الأمريكية وإيران قريبًا، عبر وساطة تقوم بها سلطنة عمان بين البلدين”، مؤكدةً أن “إيران لديها معتقلين في واشنطن بتهمة انتهاك العقوبات ضد طهران”.

وكان يوسف بن علوي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، زار الخميس الماضي واشنطن، والتقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون.

وفي يناير الماضي 2016، أفرجت إيران عن 5 سجناء أمريكيين بينهم مراسل صحيفة “واشنطن بوست”، وأصدرت الولايات المتحدة عفوًا عن 7 معتقلين إيرانيين، فيما وافق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على إعادة مبلغ 1.7 مليار دولار إلى إيران من أموالها المجمدة.

وسيامك نمازي رجل أعمال اعتقل في طهران بعد زيارته أقرباءه، قادمًا من مقر إقامته في دبي، ويشغل منصب رئيس التخطيط الاستراتيجي بشركة “كريسنت بتروليوم”، وكان ينوي إجراء مباحثات مع الجانب الإيراني بشأن مشاريع استثمارية عقب توقيع طهران على الاتفاق النووي مع القوى الغربية الست الكبرى.