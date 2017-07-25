أردوغان: جولة الخليج “مثمرة وناجحة” والمساعي ستتواصل لحل أزمة قطر

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، جولته الخليجية للتعامل مع أزمة قطر، بأنها “مثمرة وناجحة”، وذلك بعد محادثات دامت يومين لم تسفر فيما يبدو عن تقدم فوري نحو رأب الصدع.

وقال أردوغان، لمشرعين من حزبه “العدالة والتنمية” الحاكم، خلال اجتماع برلماني: “الزيارات خلال الجولة الخليجية كانت مثمرة وناجحة”.

وأضاف، “الاتصالات التي أجريناها خلال هذه الزيارة كانت مفيدة، وسنواصل مساعينا من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة بعزم مطّرد”.‎

ولم يتضح على الفور ما الذي يعنيه أردوغان بالـ”مفيدة”، حيث تشير المصادر الخليجية إلى أن الزيارة لم تقدم أي جديد بخصوص الأزمة مع قطر.