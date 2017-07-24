قرقاش: زيارة أردوغان لا تحمل جديدًا

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنطقة لا تحمل جديدا، والموقف المتسرع لبلاده جعل الحياد أفضل خيارات أنقرة، مشيرا إلى أن المراجعة القطرية ستحقق ما لن تحققه الزيارات المتكررة.

وتوجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى حليفته قطر الاثنين في نهاية جولة خليجية قادته إلى السعودية والكويت في محاولة لحل أزمة الدوحة.

ولم ترد بعد أي معلومات تفصيلية حول نتائج زيارة إردوغان للسعودية وسط تشاؤم بهذا الخصوص بسبب موقف الرئيس التركي المنحاز لقطر.