ارتفاع الصادرات التركية إلى قطر في يوليو 51.5%‎

سجلت الصادرات التركية إلى قطر عقب الحصار المفروض عليها، ارتفاعًا بنسبة 51.5٪ خلال يونيو/حزيران الماضي مقارنة مع مايو/آيار الماضي.

وساهم التقارب التركي القطري عقب فرض السعودية ومصر والإمارات والبحرين حصاراً برياً وبحريا وجوياً عليها في 5 يونيو/ حزيران المنصرم، في إكساب العلاقات التجارية بينهما زخمًا جديدًا.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، فإن صادرات تركيا إلى قطر خلال يونيو/حزيران الماضي ارتفعت بنسبة 51.5% مقارنة مع الشهر السابق له، ليبلغ إجمالي قيمتها 53.5 مليون دولار.

وتحتل المواد الغذائية والفاكهة والخضراوات والمنتجات الحيوانية والمياه، صدارة قائمة الصادرات التركية إلى قطر.

وبحسب معطيات اتحاد المقاولين الأتراك، فإن الشركات التركية تولت إنجاز 128 مشروعًا بقيمة 14.1 مليار دولار في قطر، من 2000 إلى 2017.

وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، أن بلاده أرسلت 197 طائرة شحن و16 شاحنة وسفينة واحدة إلى قطر، لتلبية احتياجاتها اليومية، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.