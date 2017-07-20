إيران تنفي اتهامات الكويت بشأن “خلية العبدلي” وتهدد بردّ مماثل

المصدر: ا ف ب

هدّدت إيران بالرد بالمثل على قرار الكويت طرد معظم دبلوماسييها من أراضيها، الخميس، معتبرة أن اتهامات البلد الخليجي لها بالوقوف وراء خلية إرهابية “لا أساس لها”.

وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في بيان على صفحته في تطبيق “تليغرام” إن “إيران أبلغت اعتراضها الشديد للقائم بالأعمال الكويتي، كما كررنا أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مماثلة”.

وقررت الكويت الخميس طرد 15 دبلوماسيًا إيرانيًا، بعد شهر تقريبًا من تثبيت محكمة التمييز إدانة عناصر خلية “إرهابية” بتهمة التخابر مع إيران، وفق مصدر حكومي.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن قرارًا صدر كذلك بإغلاق البعثات العسكرية والثقافية والتجارية الإيرانية.

وكانت محكمة التمييز قررت في 18 حزيران/يونيو السجن المؤبد لـ “العقل المدبر” لما عُرف بـ “خلية العبدلي” بتهمة التخابر مع إيران و”حزب الله” اللبناني، وسجن 20 متهمًا آخرين مدداً تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً.

وتقول الكويت إن المتهمين تلقوا تدريبات على يد “الحرس الثوري” الإيراني، الأمر الذي تنفيه إيران.

وأبلغ مسؤول في الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الكويتي خلال الاجتماع أنه “من المؤسف أن المسؤولين الكويتيين، في هذا الظرف الحساس في المنطقة، بدلاً من بذل جهود لتخفيف التوتر الذي لا لزوم له، استهدفوا إيران باتهامات لا أساس لها”، حسبما قال الناطق قاسمي في بيانه.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية أن هناك 20 دبلوماسيًا حالياً في سفارة طهران في الكويت.

ولم يتضح على الفور إذا ما كان السفير الإيراني في الكويت على رضا عنايتي ضمن الدبلوماسيين المُبعدين أم لا.