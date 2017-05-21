البحرين.. السجن مع وقف التنفيذ لرجل الدين الشيعي عيسى قاسم

قضت محكمة بحرينية، اليوم الأحد، بحبس رجل الدين الشيعي، عيسى أحمد قاسم، لعام واحد مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار (265 ألف دولار) ومصادرة المبلغ المودع في حسابه وعقارين.

وقالت صحيفة “الوسط” التابعة للمعارضة البحرينية، إن “المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضت بالسجن لسنة واحدة ضد الشيخ عيسى أحمد قاسم، وحسين القصاب وميرزا الدرازي، مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وغرامة 100 ألف دينار ومصادرة المبلغ المودع في حساب عيسى قاسم والبالغ 3 ملايين ومصادرة عقارين، وذلك في القضية المتعلقة بجمع أموال من دون ترخيص”.

وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت في 20 يونيو/ حزيران 2016 إسقاط الجنسية عن الشيخ عيسى قاسم، بتهمة دعم جماعات طائفية متطرفة تستهدف النظام والأمن في البلاد.