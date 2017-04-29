قرقاش للنفيسي: أين دور حزبك في تحرير عدن والجنوب؟

المصدر: إرم نيوز

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم السبت، على المنظر الإخواني عبدالله النفيسي الذي دأب على انتقاد الإمارات ودورها في اليمن.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بتويتر: “نسأل مفكر الإخوان النفيسي ردا على هجومه على دور الإمارات في اليمن عن دوره ومساهمة حزبه في تحرير عدن والجنوب؟ فعلا، إذا لم تستح فقل ما تشاء”.

وينتقد كثير من الجنوبيين بشدة جماعة الإخوان وحزب الإصلاح الذراع السياسي للجماعة في اليمن.

وكتب الباحث الدكتور خالد القاسمي على حسابه في تويتر: “منذ صدور قرارات هادي وحزب الإصلاح مشغول بالهجوم علي الإمارات ورموزها الوطنية والثقافية لكن الإمارات لا تحسب حساب لهذه الجراثيم الإرهابية”.

منذ صدور قرارات هادي وحزب الإصلاح مشغول بالهجوم علي الإمارات ورموزها الوطنية والثقافية لكن الإمارات لا تحسب حساب لهذه الجراثيم الإرهابية — د. خالد القاسمي (@alqassimi5) April 29, 2017

وسخر في تغريدة لاحقة من قادة الجماعة.