دولة أوروبية تحذر مواطنيها من زيارة اليمن والمناطق الحدودية مع السعودية

المصدر: الياس توما - إرم نيوز

حذرت الخارجية التشيكية مساء اليوم مواطنيها من السفر الى اليمن ودعت الموجودين فيه إلى مغادرتها، مؤكدة أنها لا توصي على الاطلاق بالسفر إلى اليمن.

وحذرت أيضاً من السفر إلى المناطق الحدودية السعودية مع اليمن بعمق 10 كم، أما في حال السفر إلى مناطق تبعد ما بين 10 ــ 80 كم من الحدود فنصحت بعدم السفر إليها إلا في الحالات الضرورية فقط.

وأشارت إلى أن امتلاك الميليشيات اليمينية صواريخ باليستية يجعل بالإمكان وصولها إلى مناطق تقع في العمق السعودي، لافتة إلى أن هذه الصواريخ وصلت في تشرين الأول / أكتوبر من العام الماضي إلى مكة المكرمة وفي شباط من هذا العام إلى الرياض.

وأوصت في حال الرغبة بالسفر والإقامة في أراضي المملكة ككل بالحذر واليقظة بسبب وجود تهديدات بوقوع حوادث أمنية وهجمات “إرهابية”.