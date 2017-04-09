الحكومة اليمنية تخصص 28.5 مليون دولار لإقامة مشاريع في عدن

المصدر: عدن - إرم نيوز

أعلنت الحكومة اليمنية، الأحد، تخصيصها نحو 28.5 مليون دولار لتمويل مشاريع في محافظة عدن جنوب البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء في مدينة عدن، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بحث آلية تنفيذ عدد من المشاريع وجَّه بتنفيذها الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال بن دغر: “نلمس اليوم تحسنًا ملحوظًا في عمل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة، وهذا المؤشر الإيجابي يساعدنا في الحكومة والأشقاء في دول الخليج والمجتمع الدولي على فعل المزيد نحو إعادة أنشطة الحياة إلى ما كانت علية قبل انقلاب الحوثيين وصالح على الدولة، وتدمير مؤسساتها في سبتمبر/ أيلول 2014”.

وأضاف بن دغر أنه “جرى تحويل المبالغ المالية المخصصة إلى الجهات الحكومية المعنية لإنجاز وتنفيذ المشاريع”.

كما أقرت الحكومة اليمنية، خلال اجتماع الأحد، تقديم مساعدات لـ43 ألف أسرة فقيرة في عدن، وإقرار الموازنة العامة للربع الأول من العام الجاري للطلاب المبتعثين في الخارج.

ومن بين المشاريع المذكورة إعادة تأهيل وترميم مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في عدد من المديريات، وتأهيل وصيانة طريق المطار، إضافة إلى استئناف العمل في مشروع طريق الملك سلمان بتمويل مشترك من الصندوق العربي للتنمية والحكومة اليمنية.