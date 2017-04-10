اعتقال خلية لداعش خططت لشن هجمات على قوات أمريكية في الكويت

المصدر: الكويت- إرم نيوز

ذكرت صحيفة الرأي الكويتية اليوم الاثنين أن خلية لتنظيم داعش تم اعتقال أفرادها في الكويت والفلبين لأنهم كانوا يخططون لتنفيذ تفجيرات ضد قوات أمريكية في البلاد.

وأضافت الصحيفة أن المشتبه بهم كانوا يتآمرون أيضا لتنفيذ هجوم انتحاري على حسينية للشيعة.

واعتقلت قوات الأمن الفلبينية كويتيا وسوريا للاشتباه في صلاتهما بداعش في 25 مارس آذار بعد ثلاثة أشهر من وصولهما إلى مانيلا.

وقالت الرأي “من بين الموقوفين الأربعة الذين اعتقلوا أخيرا مدرس كيمياء سوري الجنسية يعمل في إحدى مدارس الكويت تمت إحالته على النيابة العامة ويشتبه في أنه كان يقوم بدور تنسيقي بين الضالعين في المخطط خاصة لجهة زياراته المتكررة للشمال السوري”.

وأحال متحدث باسم السفارة الأمريكية في الكويت أي استفسارات بشأن الأمر للسلطات الكويتية، ولم يرد مسؤولون أمنيون كويتيون على طلب للحصول على تعليق.

وشهدت الكويت، التي تستضيف عدة قواعد عسكرية أمريكية، أعنف هجوم منذ عقود عندما فجر انتحاري سعودي نفسه داخل مسجد شيعي في يونيو حزيران 2015 مما أسفر عن مقتل 27 شخصا، وأعلن داعش مسؤوليته عن هذا الهجوم.