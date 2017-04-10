الكويت.. تعليق مشاركة فابيانو مهاجم كاظمة لتزوير جواز سفره

المصدر: إرم نيوز

قرر الاتحاد الكويتي لكرة القدم تعليق مشاركة فابيانو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي كاظمة، ومطالبة ناديه بتسجيله كلاعب أجبي بدلا من آسيوي.

ويحمل فابيانو جواز سفر تيمور الشرقية؛ ما يسمح بتسجيله كلاعب آسيوي.

غير أن الاتحاد الآسيوي كشف تزوير عقود عدد من لاعبي تيمور الشرقية.

وطلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم من نادي كاظمة تسجيل اللاعب من جديد بجواز سفره البرازيلي.

أدى اشتراك اللاعب بجواز السفر المزور نفسه في بضع مباريات بالدوري الكويتي، إلى مطالبة نادي الفحيحيل باعتبار كاظمة خاسرا أمامه، وهو ما رفضه اتحاد الكرة الكويتي.