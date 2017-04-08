في واقعة غريبة.. أزمة مسافرين إلى الكويت في مطار القاهرة لعدم اتساع الطائرة جميع الركاب

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

تسبب 160 مسافرًا بمشاجرة مع موظفين في مطار القاهرة الدولي السبت، احتجاجًا على إلغاء سفرهم على رحلة الخطوط الكويتية المتجهة إلى الكويت، بعد استبدال طائرتهم بأخرى من طراز صغير لا يستوعبهم جميعًا في واقعة غريبة في عالم الطيران حيث يحجز الركاب عادة بناء على المقاعد المتوافرة على متن الطائرة.

وفي هذا الإطار، قالت إدارة المطار في بيان صدر عنها السبت، إنه “أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب رحلة الخطوط الكويتية رقم 544، المتجهة إلى الكويت وعددهم 390 راكبًا، تبيّن أن الطائرة التي وصلت إلى نقلهم ذات طراز صغير لا يستوعب الركاب جميعًا، فاضطُرت الشركة لتسفير 230 راكبًا وإلغاء سفر 160 آخرين”.

وأضافت الإدارة أنه “بعد علم الركاب بتأخر سفرهم، احتجوا ووقعت مشاجرات مع موظفي الشركة، قبل أن يتدخل رجال الأمن لتهدئتهم ونقلهم إلى أحد الفنادق لحين سفرهم”.

وبحسب إدارة المطار، استأنفت الطائرة الصغيرة رحلتها إلى الكويت، وعلى متنها 230 راكبًا بعد تأخير حوالي 75 دقيقة.

وشهد مطار القاهرة الدولي السبت، إلغاء 3 رحلات جوية، لعدم جدواها اقتصاديًا، بالإضافة إلى تأخر رحلة الخطوط اليمنية المتجهة إلى سيئون مدة ساعتين.

وقالت مصادر ملاحية في المطار إن سلطات المطار تلقت 3 إخطارات من شركات الطيران بإلغاء 3 رحلات، حيث تم إلغاء رحلة خطوط الطيران نسما 6601 المتجهة إلى الغردقة، كما تم إلغاء رحلة 475 التابعة لشركة الطيران إير كايرو المتجهة إلى جدة، وإلغاء رحلة الخطوط بدر المتجهة إلى الخرطوم 4161، وذلك لعدم الجدوى الاقتصادية لها.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط اليمنية 607 المتجهة إلى مطار سيئون الدولي تأخرت لمدة ساعتين، وذلك للحصول على تصريح عبور الأجواء من قوات التحالف العربي.