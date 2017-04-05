تفاصيل محاولة اختطاف قاصر سورية في الكويت

المصدر: الكويت – إرم نيوز

اتهم أب، وهو سوري الجنسية في الكويت، شخصا مجهولا، بمحاولة اختطاف ابنته القاصر، بوضع يده على فمها وإمساكها.

ويواصل رجال الأمن البحث عن المجهول، بعد ادعاء الأب، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر أمني، اليوم الأربعاء، إن الطفلة لم تتمكن من تحديد أوصاف المتهم، حيث إن الواقعة حدثت معها من الخلف، بحسب أقوالها.

وفي التفاصيل، فإن رجلا سوريا قال إن شخصا مجهول الهوية، حاول اختطاف ابنته، وهي من مواليد 2002، حيث قام بوضع يده على فمها والإمساك بها إلا أنها قامت بالصراخ فقام بضربها ولاذ بالفرار. فيما أرفق الأب بلاغه بتقرير طبي.