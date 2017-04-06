إيران تتوصل لاتفاق مع السعودية بشأن ترتيبات الحج (صورة)

المصدر: طهران - إرم نيوز

وقع رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية حميد محمدي، الخميس، مع وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، اتفاقاً يتعلق بمتطلبات موسم الحج المقبل، والتفاصيل المعنية بتقديم الخدمات للحجاج الإيرانيين.

وقال موقع “حج نيوز” التابع لمنظمة الحج الإيرانية إن “حميد محمدي وقع اليوم في مدينة جدة السعودية مع محمد صالح بن طاهر، اتفاقاً يتعلق بتوفير الخدمات للحجاج الإيرانيين من بينها تشكيل لجنة استئجار المساكن والفنادق وتوفير مركز طبي”.

وأوضح رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية أنه تم التباحث حول كيفية حصول الحجاج الإيرانيين على تأشيرات دخول ونقل بالإضافة إلى توزيع الاحتياجات الغذائية والطبية لهم وتوفير التدابير اللازمة لضمان أمنهم.

وتوصلت إيران والسعودية في 16 من مارس/آذار الماضي إلى اتفاق بشأن موسم الحج بعد مفاوضات استمرت عدة أيام في مدينة جدة.

وأعلن ممثل المرشد الإيراني في منظمة الحج والزيارة علي قاضي عسكر، في 18 من الشهر الماضي أن وزارة الحج السعودية تعهدت بإصدار تأشيرات الدخول للإيرانيين لأداء العمرة وموسم الحج المقبل بشكل إلكتروني بسبب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال عسكري في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوفد الإيراني الذي أجرى مفاوضات مع السعوديين بشأن حل خلافات الحج إنه “سنرسل معلومات الحجاج عبر نظام معلومات إلى وزارة الحج السعودية التي بدورها ستقوم بمنح الموافقة النهائية، فيما ستقوم طهران بطباعة تأشيرات الحجاج على جوازات السفر الإيرانية”.

وقد وافقت السعودية على رفع حصة إيران من الحج من 60 ألفا إلى 86 ألفا للموسم المقبل.