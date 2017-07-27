وفاة سائحة تشيكية تعرضت للطعن في الغردقة المصرية

قالت وزارة خارجية جمهورية التشيك اليوم الخميس إن سائحة تشيكية توفيت متأثرة بإصابتها في حادث طعن بسكين في مدينة الغردقة المصرية الشهر الجاري.

وكان شاب مصري قد قتل سائحتين ألمانيتين طعنا وأصاب أربع سائحات أخريات من بينهن السائحة المتوفاة على شاطئين في الغردقة المطلة على البحر الأحمر، يوم 14 يوليو/ تموز.

وقال أطباء مصريون يوم الأربعاء إن فحصا بالأشعة للسائحة التشيكية التي كانت موصلة بجهاز إعاشة أثبت توقف المخ عن العمل فعليا.

وقالت الوزارة إن المرأة التي لم تكشف السلطات عن اسمها توفيت خلال الليل.

وكان حادث الغردقة الأسوأ من نوعه منذ عام، عندما هاجم مسلحان سياحا في المدينة نفسها. وجاء هجوم الشهر الجاري بينما تحاول مصر إنعاش صناعة السياحة التي تضررت من تهديدات أمنية وسنوات من الاضطراب السياسي.