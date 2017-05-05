سَجن رئيس الاتحاد التشيكي بتهمة الفساد (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أُودع رئيس الاتحاد التشيكي لكرة القدم ميروسلاف بلتا، الحبس الاحتياطي اليوم الجمعة بعد قرار إحدى محاكم براغ لمنع أي تأثير قد يمارسه على شهود في قضية فساد.

ويشتبه أن بلتا حرّض مسؤولين كبارا في وزارة التعليم والرياضة في التشيك على إجراء تلاعب في منح دعم حكومية موجهة للرياضة.

ويشغل بلتا أيضًا منصب نائب رئيس الاتحاد التشيكي للرياضة، وهي أكبر منظمة تقدم خدمات للهيئات الرياضية، كما أنه عضو في اللجنة الأولمبية التشيكية.

ويواجه رئيس الاتحاد تهم الاختلاس والحصول على عقود بصورة غير قانونية.