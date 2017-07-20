الداخلية المصرية تستبدل سيارات ترحيل السجناء بحافلات حديثة (صور)

شرعت وزارة الداخلية المصرية، باستبدال سيارات الترحيلات الخاصة بنقل السجناء من سجن إلى آخر، أو من مكان احتجازهم إلى مقر محاكمتهم، بحافلات حديثة مكيفة.

ويعاني غالبية السجناء في مصر، من سوء وضيق مساحة سيارات الترحيلات التي تستخدم في نقلهم، خاصة في فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يصيب الكثير من المرحلين ببعض الإصابات، خاصة الذين يعانون من بعض الأمراض أو كبار السن.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، دعم مديرية الأمن بمحافظة السويس، بحافلة ترحيلات مجهزة بتقنيات حديثة لنقل السجناء والمرحلين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي لها، إن “ذلك الإجراء يأتي في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون والمتهمين المحتجزين على ذمة قضايا.

وذكر البيان: “قامت وزارة الداخلية بتدعيم مديرية أمن السويس بحافلات ترحيلات حديثة مجهزة بأحدث التقنيات، لنقل السجناء والمرحلين طبقًا للمواصفات العالمية وحقوق الإنسان”.