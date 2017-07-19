ماذا قالت أسرة منفذ هجوم الغردقة عن ابنهم بعد اعتدائه على السائحات؟

قبل أن يغادر مسقط رأسه بشمال مصر متجهًا إلى منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر تناول الشاب، الذي اُتهم بطعن سائحتين ألمانيتين حتى الموت، وجبة غداء بسيطة مع والدته وطلب منها الدعاء له.

وقالت مصادر أمنية، إن عبد الرحمن شعبان أبو قورة (28 عامًا) قتل ألمانيتين وجرح أربع سائحات أخريات يوم الجمعة الماضي، في فندق ذهبية وفندق صني دايز البالاسيو المجاور، قبل أن يمسك به موظفون وتلقي الشرطة القبض عليه.

ولا يزال دافع الهجوم غير معروف. ولم يفصح المحققون عن أي معلومات.

وقالت أسرة عبد الرحمن التي تعيش في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ، إن قوات الأمن استجوبتهم يوم الجمعة، وتحتجز والده العاجز وشقيقه الأصغر منذ ذلك اليوم.

وقالت عايدة الشرقاوي والدة عبد الرحمن وهي تبكي لـ”رويترز” “أنا منهارة.. اتغدى معانا يوم الخميس.. قرأ القرآن وشبع وخلص وراح صلى العصر في الجامع”.

وأضافت وهي تقف خارج منزل الأسرة المكون من أربعة طوابق بالطوب الأحمر “صلى العصر وجه باس أيدي وراسي وقال لي ادعيلي.. كأن أنا دعيت عليه”.

متشدد سري؟

تحدث أصدقاء أبو قورة وجيرانه وأقاربه عن رجل “محترم” كان يفكر في مشاريعه الخاصة، ولم يبدِ أي علامات على التطرف أو الارتباط بمتشددين إسلاميين.

وقتل متشددون ينشطون في شمال شبه جزيرة سيناء المئات من قوات الجيش والشرطة على مدى السنوات القليلة الماضية. وعلى الرغم من أن هدف المتشددين الرئيس هو قوات الأمن لكنهم هاجموا أيضا سائحين ومسيحيين.

وكثف المتشددون هجماتهم منذ منتصف عام 2013 عندما أعلن الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إثر احتجاجات حاشدة على حكمه. ولا يزال مرسي في السجن.

ووقع الهجوم الذي شنه أبو قورة في وقت بدأت تعود فيه أعداد السياح إلى مستوى ما قبل الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر. وساعد الإنفاق على تأمين المطارات وتراجع قيمة الجنية في جذب مزيد من السياح.

وليس معروفًا ما إذا كان أبو قورة على صلة بالمتشددين في شمال سيناء أو في أي مكان آخر.

وهو حاصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الأزهر. وقالت شقيقته الصغرى مروة إنه أدى الخدمة العسكرية وعمل محاسبًا في شركة سيارات في السعودية، مدة سبعة أشهر قبل الاستغناء عنه.

وعاش أبو قورة فترة قصيرة مع أسرته قبل أن يتوجه إلى الغردقة للعمل سباكًا. وقالت الأسرة إنه لم يكن هناك أي سبب يجعلها تظن أن قوات الأمن ستأتي إلى منزلها بعد ظهر يوم الجمعة.

وقالت مروة “هما جو أخدوا متعلقاته، الأوراق بتاعته، الباسبور، صور المكان، أخدو كتب بتاعته”.

وقالت قريبة لهم تعيش بجوارهم، إن إلقاء القبض عليه كان صادمًا لأنه كان رجلا مهذبًا وكارهًا للعنف.

وقالت “ده مبيدبحش فرخة، لما بيشوفني أنا وأمه بندبح الفراخ بيمشي”.