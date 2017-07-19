مصر.. إحالة أوراق 13 متهمًا للمفتي إثر إدانتهم بقتل شرطي

قضت محكمة في مصر، اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 13 متهمًا إلى المفتي للحصول على الرأي الشرعي في إعدامهم؛ إثر إدانتهم بقتل شرطي في فبراير/شباط 2013، وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر، “إن محكمة جنايات الجيزة غرب القاهرة قضت بإحالة 13 متهما حضوريا للمفتي لأخذ رأيه الشرعي بإعدامهم من عدمه، إثر إدانتهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف فبراير/شباط 2013”. مشيرا إلى أن “المحكمة حددت جلسة 17 سبتمبر/أيلول المقبل للنطق بالحكم”.

وبحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزاميا للمحكمة.

وتعود أحداث القضية إلى فبراير/شباط 2013، حيث وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الـ 13 عدة تهم، منها “القتل العمد المقترن بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص”، وسط نفي من المتهمين.

ووفق المصدر القضائي، فإن القضية تمت إحالتها من قبل النيابة إلى محكمة الجنايات في مطلع 2014، وبدأت أولى جلساتها مارس/آذار من العام نفسه.