ثاني قبيلة بسيناء تعلن استعدادها لدعم السلطات المصرية عسكريًا في مواجهة داعش

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

أعربت قبيلة السواركة بـ سيناء المصرية، استعدادها الدخول في مواجهة عسكرية مسلحة ضد تنظيم داعش.

فيما أكد مصدر عسكري مصري مسؤول أن “التعاون مع القبائل قاصر فقط على المعلومات”.

ويأتي إعلان “السواركة” في بيان أصدرته الإثنين، بعد أيام من إعلان قبيلة “الترابين”، الدخول في اشتباكات مسلحة مع تنظيم داعش في محافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين ومختطفين من الطرفين.

واشترطت “السواركة”، 5 ضمانات قبل الدخول في المواجهة المسلحة مع داعش، من بينها أن تكون “مواجهة الإرهاب شاملة وممتدة حتى إعلان سيناء منطقة خالية منه، وتشكيل قيادة مشتركة مركزية للقبائل تعمل بالتنسيق مع القوات المسلحة”، بحسب البيان.

والسواركة قبيلة تسكن مركز مدينة العريش (أقصى الشمال الشرقي بمحافظة شمال سيناء)، على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، وتعد من كبرى قبائل سيناء.

وأكد بيان السواركة أن “الدولة هي وحدها صاحبة الولاية في الدعوة إلى المواجهات العسكرية المباشرة مع المسلحين”.

فيما قال مصدر عسكري مسؤول للأناضول، متحفظًا على ذكر اسمه كونه غير مخول له التصريح للإعلام إن “التعاون بين القوات المسلحة وقبائل سيناء مقتصر فقط على الشق المعلوماتي وليس المسلح”.

ويهاجم مسلحو تنظيم داعش عادة أبناء القبائل بدعوى تعاونهم مع الجيش والأمن المصريين، وفق بيانات سابقة للتنظيم.

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الساعة 09:30 تغ على بيان “السواركة”.