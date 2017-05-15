إحالة مستشار وزير المالية المصري إلى محكمة الجنايات

المصدر: محمد منصور - إرم نيوز

أحال النائب العام المصري الإثنين، مستشار وزير المالية و3 آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة “طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة”، وذلك بعد اعترافهم أمام النيابة العامة.

وأمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بإحالة كل من المتهمين مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب العقارية طارق فراج محمود عبد الوهاب ، ورئيس مجلس إدارة شركة “ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية” محمود الفخر الرازي محمود بركة، ومفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب أمل عبد الوهاب حسن إبراهيم ، والمحاسب الناصر جمال محمود بركة، إلى محكمة الجنايات.

وجاء قرار النائب العام في أعقاب انتهاء نيابة أمن الدولة العليا من تحقيقاتها، التي كشفت عن طلب المتهم طارق فراج مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة من المتهم محمود الفخر الرازي، بوساطة المتهمين أمل عبد الوهاب والناصر جمال، مقابل استعمال المتهم فراج لنفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة بوزارة المالية، لسرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة، لصالح شركة المتهم الثاني محمود الرازي.

واعترف المتهمون خلال تحقيقات النيابة، بارتكاب واقعة الرشوة التي كشفت عنها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وأذون النيابة العامة الصادرة بتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي جرت فيما بين المتهمين.

يشار إلى أن هيئة الرقابة الإدارية ضبطت خلال الفترة الأخيرة، العديد من حالات الفساد المالي والإداري، كان أشهرها ما عُرف إعلاميًا باسم قضية “رشوة وزارة الزراعة” و”رشوة مجلس الدولة”، وقضية الاتجار في الأعضاء البشرية.