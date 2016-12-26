إحالة نائب مدير أمن القاهرة السابق لمحكمة الجنايات في جريمة قتل

المصدر: يوسف القاضي- إرم نيوز

قررت النيابة العامة في مصر مساء الإثنين، إحالة لواء سابق يعمل في شركة، شغل منصب نائب مدير أمن القاهرة، لمحكمة الجنايات، لبدء محاكمته في جريمة قتل زوجته، الجمعة الماضية.

ووجهت نيابة حوادث جنوب القاهرة، للواء السابق “أ.أ.ر” 50 عامًا، تهمة القتل العمد، بعد أن تسلمت تقرير الطب الشرعي الأولي، الخاص بالجثة “49 عامًا”، كذلك تقارير معاينة النيابة لموقع الحادث، والتحفظ على السلاح المستخدم، بمشاركة رجال الشرطة.

وتم ارتكاب الجريمة بسبب الخلاف على مشاهدة إحدى القنوات الفضائية، الأمر الذي تطور إلى قيام الزوجة بطعنه، قبل أن يطلق النار عليها من سلاحه الشخصي، وينتقل للمستشفى لتلقي العلاج.

وجاء في تحقيقات النيابة، أن مشادة كلامية نشبت بين المتهم وزوجته، بسبب رغبته في مشاهدة برنامج ديني على قناة فضائية، في حين رفضت الزوجة، وتطورت المشاجرة، حتى أدت إلى طعن الأخيرة له 3 طعنات بسكين، ليرد المتهم بإطلاق النار عليها من سلاحه الشخصي.