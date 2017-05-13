لماذا غابت المسلسلات الدينية عن الدراما المصرية في رمضان؟.. مجدي أبو عميرة يجيب (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

قال المخرج مجدي أبوعميرة، إن السبب الحقيقي وراء اختفاء المسلسلات الدينية عن الدراما المصرية في رمضان، هو ابتعاد الدولة عن الإنتاج التلفزيوني، موضحاً أن المنتج الخاص لن يُغامر بعمل لن يربح من إنتاجه، ما أدى لعدم وجود منظومة تحدّد الشكل الدرامي الذي ستقدمه أعمال رمضان كما في السابق.

وأضاف أبو عميرة خلال تصريحات لـ”إرم نيوز” إن “عصر السماء المفتوحة سلاح ذو حدّين، أحدهما مفيد وهو التنوع وكثرة الأعمال المعروضة، ودخول عدد كبير من نجوم السينما للدراما التلفزيونية، والجانب الضار هو الانفلات الإعلامي من خلال تقديم أعمال لا ترتقي لمستوى المشاهدة العائلية في الشهر الكريم”.

وأكد أبوعميرة أنه “لا يعترف بمصطلح حرية الإبداع أو نقل الواقع كما هو، لأن مصر بلد كبير وفيه أشياء كثيرة جميلة يجب تقديمها للعالم، وعدم الاقتصار على تصوير العشوائيات والمخدرات وأعمال البلطجة”.

وحول إمكانية تقديم جزء جديد من مسلسل “ليالي الحلمية”، أوضح المخرج المصري أن “هناك أسباباً وراء عدم تقديم جزء جديد من المسلسل، منها ما يتعلق بالشق الإنتاجي، إضافة إلى سبب آخر وهو الجمهور الذي ما زال متعلقًا بالعمدة صلاح السعدني والباشا يحيى الفخراني، ولم يدرك بعد أن الزمن أصبح غير الزمن، وهناك أجيال أخرى في المسلسل”.

وعن إحجامه عن تقديم أعمال رمضانية لهذا العام، قال مجدي أبو عميرة إنه “يختار العمل الذي يقدّمه بدقة حتى يحافظ على تاريخه الفني وثقة الجمهور فيه”، لافتاً إلى أن “هناك عملاً من تأليف مصطفى محرم بعنوان “حكم علينا الهوى” لم يستطع استكمال كتابته هذا العام فتقرر تأجيله للعام المقبل”.