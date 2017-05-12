البرلمان المصري يستعين بـ “حاوي” لإخراج ثعبان من أحد مبانيه

المصدر: محمد علام - إرم نيوز

قالت مصادر برلمانية إن مجلس النواب المصري استعان بالحاوي رفاعي لإخراج ثعبان كبير تواجد خلال الفترة الماضية داخل المبنى المكون من 10 أدوار وتعقد فيه اجتماعات اللجان المختلفة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن الواقعة بدأت منذ أيام بمشاهدة إحدى عاملات النظافة أثناء تغيير ملابسها في الحمام الخاص بالسيدات لثعبان كبير بجوار الحمام بالدور الثاني الأمر الذي قابلته السيدة بالصراخ.

وذكرت المصادر أن قيادات المبنى استعانوا بحاوي ثعابين يطلق عليه اسم رفاعي لإخراج الثعبان أو التأكد من وجود ثعابين أخرى من عدمه.

وقد أخرج رفاعي ثعبانًا كبيرًا بحسب المصدر في الوقت الذي نفت فيه مصادر أمنية العثور على ثعبان، واصفًا الواقعة بأنها مختلقة من السيدة.

ورجحت مصادر برلمانية أخرى إمكانية العثور على الثعبان داخل المبنى، مشيرة إلى أن نفي رجال الأمن ربما جاء منعًا لإثارة ضجة بين النواب أو تخوف البعض من حضور جلسات اللجان.

واختتم المصدر “الأمن ينفي لحسابات أمنية وليس هناك أي مشكلة حال الإعلان عن مثل هذه الأمور بشكل واضح بدلاً من تركها لوسائل الإعلام لتناولها أو إثارة الجدل حولها ومن ثم تخوف البعض من وجود مثل هذه الثعابين في مبنى البرلمان المجاور لقاعة الجلسات العامة”.