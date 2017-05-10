السجن عامًا لتوفيق عكاشة بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.. وهذا فيديو لأحاديثه بـ”الإنجليزية”

المصدر: يوسف القاضي - إرم نيوز

بعد عدة جلسات محاكمة، أثبت القضاء المصري تزوير شهادة الدكتوراه الخاصة بالنائب البرلماني السابق والإعلامي المثير للجدل توفيق عكاشة، حيث قضت محكمة جنح مدينة نصر بالقاهرة اليوم الأربعاء بالسجن عامًا وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه ضد عكاشة، بتهمة التزوير.

ويذكر أن القضية بدأت بقيام أحد المحامين بالتقدم ببلاغ للنائب العام يتهم فيها الإعلامي توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين المتوقف بثها حاليًا بتزوير شهادة الدكتوراه التي ينتحل صفتها، وقيامه بتقديمها ضمن أوراق ترشحه في انتخابات البرلمان الذي أسقطت عضويته منه لاحقا بسبب لقاء جمعه بالسفير الإسرائيلي في القاهرة.

وجاء في البلاغ المقدم أنه بالبحث في الجامعات المقيدة والموجودة بالولايات المتحدة أو خارجها اتضح عدم وجود جامعة بالاسم الذي يحمله عكاشة في شهادة الدكتوراه، ومن ثم فإن ما تقدم به توفيق عكاشة إلى لجنة تلقى طلبات الترشح للبرلمان هي شهادة مزورة تم تقديمها لجهة رسمية حكومية.

وأضاف البلاغ: “ما حدث مخالف للقانون بموجب المادة 215 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن كل شخص ارتكب تزويرًا في محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق، السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل”.

وجاء في البلاغ أن عكاشة حاصل على مؤهل فوق متوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، الأمر الذي يؤكد تزويره لشهادة الدكتوراه المقدمة، إلى جانب بعض الخطابات الرسمية الأخرى التي تدين عكاشة وتثبت تزويره.

ويذكر أن البرلمان المصري قد أسقط عضوية عكاشة من البرلمان بموافقة أكثر من ثلثي الأعضاء وفقًا لنص الدستور ولائحة البرلمان بعد استضافته للسفير الإسرائيلي بالقاهرة في قريته بمحافظة الدقهلية، الأمر الذي اعتبره البرلمان تطبيعًا مع الكيان الصهويني، وأثار جدلًا واسعًا في مصر.

كما أن ثبوت التزوير تجاه أي نائب برلماني يمنعه من الاستمرار في عضوية البرلمان نظرًا لفقدانه شروط الثقة والاعتبار المنصوص عليها في قانون مجلس النواب، وشروط الترشح ولائحة البرلمان.

وكانت دكتوراه عكاشة محل جدل دائم، إذ شكك ناشطون على الدوام بشأنها خاصة مع ظهوره في أكثر من مناسبة عاجزًا عن النطق السليم لكلمات اللغة الإنجليزية.