هشام جنينة: لا يوجد نظام قضائي مستقل في مصر (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان وسامية قاصد - إرم نيوز

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق في مصر، ثقته الكبيرة في جوهر الشعب المصري و”قدرته على تعديل المسار الخاطئ الحالي في انتخابات الرئاسة 2018″، مشيرًا إلى أن المصريين “استطاعوا أن يثوروا في 25 يناير وأن يستعيدوا الثورة في 30 يونيو وهم قادرون على التصحيح في 2018”.

وقال في لقاء مع شبكة إرم نيوز، خلال مشاركته في مؤتمر دمج حزب الكرامة مع التيار الشعبي، إنه لم يتم التوافق على شخص معين لخوض الانتخابات خلال المؤتمر، مشددًا على أن الأهم هو التوافق على وضع برنامج عام وشامل “نستطيع من خلاله الخروج من المأزق السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي وضعتنا فيه السلطة الحالية”،على حد تعبيره.

وأضاف جنينة أن جميع القوى المدنية وأي شخص يرى في نفسه القدرة على خوض انتخابات 2018 ومنافسة الآخرين حتى الرئيس الحالي، مدعوون لوضع أفكارهم وبرامجهم الإصلاحية لمناقشتها، متابعًا: “لا نريد أن تكون الانتخابات عبارة عن شكل فقط لإضفاء نوع من الشرعية، فلابد من منافس قوي غير مصنوع من أجهزة الدولة مع وجود ضمانات دولية ومحلية لتحقيق نزاهة الانتخابات”.

وعن قضيته التي يتداولها القضاء حاليًا علق المستشار هشام جنينة بأن لديه ثقة كبيرة في وجود قضاة يتمتعون بالاستقلالية، مؤكداً أنه لا يوجد نظام قضائي مستقل.