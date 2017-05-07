الإمارات ومصر تحققان أرباحًا وسط تراجع البورصات العربية

المصدر: دبي - إرم نيوز

تراجعت البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، باستثناء الإمارات ومصر، مدفوعة بالخسائر الحادة في أسواق النفط العالمية، وهبوطها لأدنى مستوياتها في 5 أشهر.

وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى “أصول” المصرية للوساطة في الأوراق المالية، إيهاب سعيد: “كان هناك مبيعات حادة في معظم الأسواق العربية، بسبب المخاوف من استمرار وتيرة هبوط النفط لمستويات متدنية، وهو ما قد يبدد الآمال بشأن الحد من تخمة المعروض العالمي من الخام”.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يونيو/ حزيران الأسبوع الماضي، بنسبة 5.6%، إلى 49.1 دولار للبرميل، وفق حسابات أجرتها “الأناضول”.

وتراجعت عقود الخام الأمريكي “نايمكس” تسليم مايو/ آيار بنسبة 6.3%، لتغلق عند 46.22 دولار للبرميل.

وأضاف سعيد: “استمرار النفط على هذا المنوال قد يدفع الأسواق نحو مزيد من الهبوط في تداولات الأسبوع القادم”.

وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة مع هبوط مؤشرها العام بنسبة 1.5% إلى 9938.28 نقطة، وخسر رأس المال السوقي للأسهم نحو 10.7 مليار ريال (2.9 مليار دولار) مع تراجع أسعار 36 سهمًا من إجمالي 44 جرى التداول عليهما.

وتراجعت مؤشرات الكويت الرئيسة الثلاثة، ونزل المؤشر السعري بنسبة 1.48% إلى 6752.79 نقطة، وهبط المؤشر الوزني بنسبة 0.85%، فيما تراجع مؤشر “كويت 15″، للأسهم القيادية، بنسبة 0.47%، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 240 مليون دينار (787.4 مليون دولار).

وهبطت بورصة الأردن بنسبة 1.05% إلى 2162.3 نقطة، تحت وطأة هبوط بعض الأسهم القيادية في القطاع الخدمي.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.9% إلى 5475.92 نقطة مع تراجع أسهم القطاع الخدمي والمالي بنحو 0.62% و0.37% على الترتيب.

وتراجعت بورصة السعودية، الكبرى في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تأسي” بنسبة 0.31% إلى 6924.08 نقطة، مع انخفاض أسهم البنوك بقيادة “مصرف الراجحي” الذي هبط بنسبة 1.2%.

وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة، بانخفاض محدود بلغت نسبته 0.07% إلى 1331.22 نقطة، مع تراجع أسهم التأمين والبنوك بنحو 1.68% و0.7% على التوالي.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 2.31% ليحقق أكبر مكاسب أسبوعية في شهر، مغلقاً عند 4617.16 نقطة بدعم رئيس من ارتفاعات سهم “بنك أبوظبي الأول” بنسبة جاوزت 4.6%.

وصعد مؤشر بورصة دبي بنحو هامشي بلغ 0.7% إلى 3419.73 نقطة بدفع من ارتفاع أسهم قيادية مثل “داماك” بنسبة 1.95% و”إعمار العقارية” بنسبة 1.4%.

كما صعدت بورصة مصر وسط عمليات شرائية من الأجانب والعرب ليرتفع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة، بنسبة 1.47% إلى 12709.93 نقطة بدعن من صعود أسهم “التجاري الدولي” القيادي بنسبة جاوزت 1.5%.