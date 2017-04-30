سفير فلسطين بالقاهرة: إضراب الأسرى دخل مرحلة خطيرة

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

قال جمال الشوبكي، مندوب فلسطين الدائم بالجامعة العربية وسفيرها لدى القاهرة، اليوم الأحد، إن إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام في السجون الإسرائيلية دخل مرحلة خطيرة في يومه الـ14.

وشدد السفير الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، أن قضية الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حقوقية وليست سياسية لأنهم أضربوا عن الطعام للمطالبة بحرياتهم المسلوبة.

وأضاف أن الأسرى يرفعون مطالب بتوفير الهواتف العمومية داخل السجن حتى يتمكنوا من التواصل مع ذويهم رغم المراقبة الإسرائيلية.

وبحسب الشوبكي، يطالب الأسرى الفلسطينيون بتوفير العلاج وزيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف الساعة، ورفع القيود عن الأهالي الذين لا يستطيعون زيارة ذويهم في السجون بسبب شروط إسرائيلية لم يحددها.

وأشار الشوبكي إلى أن إسرائيل تسعى دائما لنزع الشرعية النضالية عن الأسرى الفلسطينيين، وظهر ذلك جليا في تصريحات عدائية لمسؤولين إسرائيليين تجاه قضية الأسرى.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تقف بجانب أسراها حتى تتحقق جميع مطالبهم، لإنهاء معاناتهم داخل السجون الإسرائيلية.

وحول ملف الأسرى دائما أكد جمال الشوبكي أن الجامعة العربية تتواصل مع الأمم المتحدة لإنهاء معاناة الأسرى الفلسطينيين، وأن هناك تحركات عربية وإسلامية تشارك فيها حكومات ومؤسسات عربية لإنهاء حالات التعذيب والتنكيل بالأسرى.

ومنذ 17أبريل/ نيسان الجاري، يخوض مئات المعتقلين الفلسطينيين، إضرابًا مفتوحاً عن الطعام؛ للمطالبة بتحسين ظروف حياتهم في السجون الإسرائيلية.

ويقود الإضراب، مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، المعتقل في السجون الإسرائيلية منذ عام 2002.

وتعتقل إسرائيل نحو 6 آلاف و500 فلسطيني، بينهم 57 امرأة و300 طفل، في 24 سجناً ومركز توقيف، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.