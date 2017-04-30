الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين‎

المصدر: وكالات- إرم نيوز

حملت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الفلسطينيين المعتقلين لديها، وتحديدًا المضربين منهم عن الطعام.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية عن الناطق باسم الحكومة طارق رشماوي القول إن “احتجاز إسرائيل للآلاف من الأسرى بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى، بالإضافة إلى حملة التحريض العنصرية ضد أسرانا البواسل يستدعي تدخلاً مباشرًا من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم التي تعتبر تجاوزًا خطيرًا للقوانين الدولية كافة”.

وتعتقل إسرائيل أكثر من 6500 فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عامًا قيد الاعتقال.

ويشارك المئات من المعتقلين لليوم الرابع عشر على التوالي في إضراب مفتوح عن الطعام تحت شعار “إضراب الحرية والكرامة”، للمطالبة بوقف العزل الانفرادي والاعتقال الإداري والقيود المفروضة على زيارة عائلاتهم، ولتحسين الرعاية الطبية وأوضاعهم المعيشية.