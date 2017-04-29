بحضور آلاف الكاثوليك.. البابا فرنسيس يترأس قداسًا في ملعب بالقاهرة (صور) 

المصدر: القاهرة – إرم نيوز

وصل البابا فرنسيس ، اليوم السبت، إلى ملعب رياضي في ضاحية شرق القاهرة، لترؤس قدّاس بحضور آلاف المصريين الكاثوليك.

ودخل البابا الملعب في عربة مكشوفة وطاف بها محيّيًا الحضور، وتوقف عند مجموعة من الأطفال يرتدون زيًا فرعونيًا واستقبلهم مبتسمًا وفاتحًا ذراعيه.

وأُطلقت في سماء الملعب بالونات صفراء وبيضاء معلقة بها صورة للبابا ومكتوب عليها شعار زيارته لمصر وهو: “بابا السلام في مصر السلام”.

وكان البابا محاطًا برجال أمن في زي مدني كما كانت مروحية تحلق في سماء الملعب في إطار إجراءات الأمن المشددة التي اتخذتها السلطات.

وأنشدت جوقة ترانيم، ترحيبًا بالبابا.

ويتسع الملعب الذي يقام فيه القداس لقرابة 30 ألف شخص، وسيصلي البابا مع أبناء كل الطوائف الكاثوليكية المصرية، خاصة الكنائس القبطية والأرمنية والمارونية وكنيسة الروم الكاثوليك.

كما سيلقي رأس الكنيسة الكاثوليكية والبالغ عدد أتباعها في العالم 1,3 مليار، عظة في القداس الذي سيقام باللغتين العربية واللاتينية.