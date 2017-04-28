البابا فرانسيس يصل مطار القاهرة في أول زيارة منذ توليه منصبه

المصدر: القاهرة- إرم نيوز

وصل باب الفاتيكان، البابا فرانسيس إلى مطار القاهرة، اليوم الجمعة، في زيارة تستغرق 27 ساعة، يلتقي فيه مسؤولين مصريين وشخصيات دينية.

وسيلتقي الحبر الأعظم اليوم الجمعة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وشيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب، حيث سيلقي كلمة في جامعة الأزهر خلال مؤتمر الأزهر العالمي للسلام.

كما من المقرر أن يلتقي بطريرك الأقباط الأرثوذكس تواضروس الثاني.

وهذه هي أول زيارة للبابا إلى مصر منذ العام 2000 بعد زيارة البابا يوحنا بولس الثاني. وشهدت عدة مناطق في العاصمة القاهرة تعزيزات أمنية وانتشارا كثيفا لوحدات التأمين الخاصة من الجيش والشرطة لاستقبال البابا فرانسيس.