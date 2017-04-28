بالصور.. بابا الفاتيكان يزور كنيسة مصرية فجرها تنظيم داعش

المصدر: وكالات- إرم نيوز

زار البابا فرنسيس، مساء الجمعة، الكنيسة البطرسية الملاصقة لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في القاهرة، حيث قُتل 29 شخصًا في هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش في كانون الأول/ ديسمبر الفائت، وذلك خلال زيارته القصيرة لمصر.

وسار بابا الأقباط في مصر تواضروس برفقة البابا فرنسيس مسافة قصيرة تفصل بين الكاتدرائية المرقسية والكنيسة البطرسية في موكب ضم عددًا من رجال الدين ارتدوا ملابس بيضاء، في حين حمل بعضهم صلبانًا ذهبية وسط ترانيم كنسية.

وشارك البابا فرنسيس والبابا تواضروس في صلاة مسكونية في الكنيسة البطرسية التي جرى ترميمها حديثًا بعد التفجير الدامي.

وجلس الاثنان وإلى جوارهما رؤساء كل الطوائف المسيحية في مصر، في حين كان الكورال الكنسي ينشد الترانيم.

وفي كلمة قصيرة في الكاتدرائية المرقسية، أشار البابا فرنسيس إلى “شهداء” الأقباط في الهجمات الأخيرة.

وقال البابا فرنسيس: إنه “تم مؤخرًا وللأسف إراقة دم بريء لمصلين عزل وبقسوة.. آلامكم هي أيضًا آلامنا. إن دماءهم الذكية توحدنا”.

وقُتل 29 قبطيًا في تفجير البطرسية الانتحاري الذي تبناه تنظيم داعش في 11 كانون الأول/ ديسمبر 2016، قبل أن يتبنى تفجيرين انتحاريين آخرين قتلا 45 شخصًا في نيسان/ إبريل الجاري.

وقال البابا فرنسيس، الذي بدأ الجمعة زيارة إلى مصر تستغرق 27 ساعة، في كلمة ألقاها في الأزهر: إنه “ما من عنف يمكن أن يُرتكب باسم الله”.

وأضاف: “لنكرر معًا من هذه الأرض، أرض اللقاء بين السماء والأرض، وأرض العهود بين البشر وبين المؤمنين، لنكرر (لا) قوية وواضحة لأي شكل من أشكال العنف والثأر والكراهية يرتكب باسم الدين أو باسم الله”، وفق فرانس برس.