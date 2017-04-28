سر انحناء وزيرة الهجرة المصرية أمام بابا الفاتيكان

المصدر: آية أشرف - إرم نيوز

حِرص المسؤولين الرسميين على تقدير الشخصيات العامة خلال مراسم استقبالهم أمر متعارف عليه، ولكن خلال استقبال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالقصر الجمهوري قامت السفيرة نبيلة مكرم وزير الهجرة المصرية بالانحناء أمامه أثناء مصافحته على هامش الاستقبال الرسمي.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سر انحناء الوزيرة أمام البابا دون غيرها ممن ألقوا التحية عليه، حيث حرصت الوزيرة مكرم التي تعتنق الديانة المسيحية على إظهار الانحناء بشكل واضح، وهو ما اعتبره البعض بمثابة تمجيد وإجلال لشخص البابا الذي يعد رمزًا للمسيحية في العالم أجمع.

وبحسب الشبكة الكاثوليكية العالمية للمشاركة والتبادل حول الإيمان، فإن الانحناء أمام البابا خلال التحية هو من الأمور الواجبة، وتتم التحية بالانحناء إلى حد ملامسة الرأس يد البابا الذي يمدها ليقبل من يسلم عليه خاتمه رمز سلطته.

كما لا يجوز خلال تحية البابا أن يتم تقبيل يده، بل تقبيل خاتمه وهذا هو ما يقوم به جميع الكاثوليك، أما غير الكاثوليك، فيحيّون البابا بتحية مثل تحية رئيس الدولة وتتم بالمصافحة ومن غير الجائز تقبيل البابا على خديه أبدًا في التقاليد المسيحية.

ويجري البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان زيارة قصيرة إلى مصر تستغرق يومين، بعنوان “بابا السلام في مصر السلام”، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الأديان، والتي تعد أول زيارة لبابا روما منذ عام 2000 ، والأولى للبابا فرانسيس منذ توليه “سدة القصر الرسولي”.

ومن المقرر أن يجري عدة لقاءات بدأت بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، و تشمل شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس.