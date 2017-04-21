إسرائيل تسمح للإسرائيليين بالسفر إلى سيناء مجددًا

المصدر: وكالات- إرم نيوز

سمحت إسرائيل، اليوم الجمعة، للإسرائيليين بالسفر إلى سيناء المصرية عبر معبر طابا البري مع مصر بعد منع ذلك لمدة 12 يومًا.

وقالت هيئة مكافحة “الإرهاب” في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريح مكتوب، اليوم الجمعة، إنه “بعد جلسة لتقييم الموقف وبناء على موافقة الحكومة تقرر السماح للإسرائيليين بالدخول إلى سيناء عن طريق معبر طابا الذي تم إغلاقه عشية عيد الفصح اليهودي قبل نحو أسبوعين”.

واستدركت،”مع ذلك تشدد هيئة مكافحة الإرهاب على أن التهديد الذي يواجهه الإسرائيليون في سيناء لا يزال خطيرًا وفوريًا، كما يشير إليه تحذير السفر الذي أصدر مؤخرًا إلى جانب التوصية بالامتناع تمامًا عن زيارة سيناء”.

ولم يشر البيان إلى عدد الإسرائيليين الذين سمح لهم بالسفر، وفيما إذا تقرر رفع تحذير السفر السابق أو تعليقه.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أعلن في التاسع من الشهر الجاري منع مغادرة الإسرائيليين إلى سيناء عبر معبر طابا الحدودي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة آنذاك، إن “الإغلاق جاء بسبب ورود إنذار محدد باحتمال وقوع هجوم يستهدف سياحًا إسرائيليين في سيناء”.

ويتواجد تنظيم “داعش” في مصر عبر ذراعه “ولاية سيناء”، الذي بايعه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وينشط التنظيم في محافظة شمال سيناء بشكل أساسي، وفي بعض المحافظات الأخرى بشكل ثانوي، مستهدفًا شخصيات ومواقع شرطية وعسكرية.