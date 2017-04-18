مقتل ضابط وإصابة 4 آخرين بهجوم على دير سانت كاترين جنوب سيناء

المصدر: السيد منصور - إرم نيوز

قتل ضابط شرطة مصري وأصيب 4 جنود آخرين في هجوم استهدف قوة تأمين دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني لـ”إرم نيوز”، إن مجموعة مسلحة هاجمت، مساء اليوم الثلاثاء، قوة تأمين المزار السياحي العالمي “دير سانت كاترين” بمحافظة جنوب سيناء، وأطلقت أعيرة نارية من فوق الجبل المواجه للدير.

وأفاد المصدر، أن الهجوم أسفر حتى الآن عن مقتل ضابط شرطة، وإصابة 4 من قوة التأمين بينهم حالة خطيرة.

ومؤخرا اعتمدت أجهزة الأمن خطة تأمينية لشبه جزيرة سيناء، تتضمن منع عبور قناة السويس إلى سيناء للقادمين من القاهرة وباقي المحافظات، دون حجزات فندقية أو عقود عمل.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة “أنصار بيت المقدس” التي أعلنت ولاءها لتنظيم “داعش”، فيما ترد قوات الأمن بحملات عسكرية واسعة لتعقب المسلحين الذين يختبئون في بعض الأحيان وسط المدنيين.