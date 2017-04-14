محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ تسعى للقب “لؤلؤة” المدن العربية سياحيًا (فيديو إرم)

المصدر: علي عبدالرحمن - إرم نيوز

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في مصر إن مدينة شرم الشيخ تسعى دائمًا لتطوير منشآتها السياحية والخدمية لاستقطاب أكبر عدد من السياح، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على مدار الساعة لتكون المدينة” لؤلؤة” المدن العربية سياحيًا.

وأضاف فودة في لقاء خاص مع “إرم نيوز” خلال افتتاحه الدورة الثانية لمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، أن مؤتمرا أو مهرجانا يتم تنظيمه بشكل أسبوعي في المدينة الساحلية بهدف تنشيط السياحة.

وتابع: “كان هناك مؤتمر للسياحة العربية الأوروبية وآخر للسياحة العلاجية وأسافر بنفسي إلى دول أوروبية مختلفة مثل بولندا والتشيك لكي يتم تنويع مصادرنا السياحية بحيث لا تقتصر على دولة واحدة فقط”.

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذا المهرجان الذي “ظهر فيه قدر كبير من التفوق والتطور من ناحية الإعداد والتنظيم”.