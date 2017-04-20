الجيش المصري يقتل 3 قيادات من “بيت المقدس” و11 آخرين بسيناء

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

نفذت القوات الجوية بالجيش المصري خلال الساعات الماضية عملية موسعة في بضع مناطق بسيناء لمواجهة العناصر المسلحة، خاصة بعد الحادث الأخير الذي استهدف كميناً أمنياً في دير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.

وأعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية “مقتل 19 تكفيرياً من العناصر شديدة الخطورة، إلى جانب تدمير 4 سيارات خاصة بتلك العناصر كانت تستخدم في عمليات مواجهة لأفراد الجيش والشرطة”.

وذكر المتحدث العسكري أنه “بناءً على المعلومات الواردة من الأجهزة الأمنية عن أماكن البؤر الإرهابية وتحركات العناصر التكفيرية، تمكنت القوات الجوية من استهداف وتدمير عدد من البؤر، و4 عربات ربع نقل خاصة بتلك العناصر”.

وأوضح أنه: “بالتحرى عن نتائج القصف الجوي تبين مقتل 19 تكفيرياً شديدي الخطورة منهم أحد القادة البارزين داخل ما يسمى بتنظيم أنصار بيت المقدس ورئيس اللجنة الشرعية بالتنظيم والمسؤول عن الاستجواب داخل التنظيم – بالإضافة لعدد 11 تكفيرياً من المنتميين للتنظيم بمحافظات الوادي و4 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة”.

وأكد المتحدث أن القوات الجوية المصرية “تواصل دعمها لعناصر إنفاذ القانون بشمال ووسط سيناء لتكثيف عملياتها النوعية للقضاء على باقي البؤر الإرهابية والعناصر التكفيرية ودحر الإرهاب بشمال ووسط سيناء”.