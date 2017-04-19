الأمن المصري يفرض حظر التجول في مناطق واسعة بسيناء

المصدر: حسن خليل - إرم نيوز

فرضت الجهات الأمنية في مصر حظر التجول في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء، ضمن رؤية أمنية جديدة لمواجهة استهداف رجال الجيش والشرطة خلال الفترة الأخيرة، من قبل عناصر إجرامية ومتطرفة، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ بالبلاد.

وأصدر شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري قراراً بفرض حظر التجول في المناطق الواقعة من “تل رفح” مرورًا بخط الحدود الدولية حتى “العوجة” غربًا من غرب العريش وحتى “جبل الحلال” وشمالاً من غرب “العريش” مروراَ بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وتضمنت المناطق جنوبًا من “جبل الحلال” وحتى “العوجة” على خط الحدود الدولية،

وتبدأ ساعات الحظر من 7 مساء وحتى 6 من صباح اليوم التالي فيما عدا مدينة “العريش” والطريق الدولي فسيكون الحظر من الساعة 1 صباحًا وحتى 5 من صباح نفس اليوم أو لحين إشعار آخر.

يذكر أن البرلمان المصري وافق مرتين في وقت سابق على إعلان حالة الطوارئ في سيناء بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات في هذا الشأن، حيث اعترض نواب عن سيناء في البرلمان على إعلان الطوارئ واصفين إياها بأنها تساعد على تنفيذ العمليات الإرهابية عبر استغلالهم لحظر التجوال.