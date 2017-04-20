سفير السودان لدى القاهرة: وصول التوتر بين البلدين للمستوى الشعبي “مؤشر خطير” (فيديو إرم)

المصدر: أحمد عثمان - إرم نيوز

اعتبر السفير السوداني لدى القاهرة عبدالمحمود عبدالحليم، أن وصول الخلافات الأخيرة بين البلدين إلى المستوى الشعبي مؤشر خطير.

وقال “المحزن أن هذه التوترات تغلغلت إلى الوجدان الشعبي فأصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة للتعارك بين الشعبين وهو شيء غير حسن ومؤشر سيء”.

وأشار في لقاء خاص مع “إرم نيوز” إلى أن العلاقات بين البلدين “راسخة وقديمة وممتدة، لذلك لا تنزعج السودان بأي توتر قد يحدث في العلاقات”، لكنّه عاد ليشدد على ضرورة “توفر الإرادة السياسية للتغلب على هذه التوترات”.

وأضاف أن إجماع اللجنة العليا على مستوى الرئيسين أكتوبر الماضي أرسى قواعد مشتركة تشير إلى وجود الرغبة والعزم السياسي المشترك لمصر والسودان للعبور بعلاقات البلدين لأفق أوسع.

وتابع: “هناك بعض الخلافات لابد أن تحل بشكل عاجل، وهناك قضايا سياسية واقتصادية، ومشاكل حدودية، ومشكلات الحريات الأربع، ونحن نجدد عزمنا مع مصر لتجاوز ما يطرأ من خلافات”.

وردًا على سؤال حول إن كان قرار التأشيرة الأخير رد فعل للخلاف بين البلدين، قال السفير السوداني: “التأشيرات ليست برد فعل، فهو قرار جاء في إطار المراجعات الدورية التي تقوم بها السلطات السودانية المختصة لمعالجة مشكلات الداخلين إلى السودان وهو نفس الإجراء الذي تتخذه مصر بالنسبة للمواطنين السودانيين فهو ليس بجديد”.