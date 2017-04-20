وزير مصري يوضح حقيقة تدخل ثري عربي لرعاية مهرجان القاهرة السينمائي

المصدر: صفوت دسوقي - إرم نيوز

نفى حلمي النمنم وزير الثقافة المصري ما تردد مؤخرًا عن تدخل ثري عربي لرعاية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي سيقام في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وقال النمنم في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “جددنا الثقة في إدارة مهرجان القاهرة لإيماني بكفاءة كل عناصرها وليس صحيحًا أن الدورة رقم 38 فشلت وكانت سيئة.. على الذين يفتحون نار الهجوم أن يروا بعين أخرى محايدة طبيعة الظروف التي نتحرك فيها وحجم الميزانية التي يقام بها المهرجان.. أنا متفائل رغم كل الهجوم ولا ألتفت إلى النقد الهدام”.

وأضاف “نبذل كل ما في وسعنا لجلب رعاة للمهرجان وغير صحيح أن ثريًا عربيًا تحمس لرعايته ورصد ميزانية كبيرة لاستضافة نجوم عالميين.. مصر دولة كبيرة وتستطيع إقامة مئات المهرجانات المبهرة وأملي كبير في أن تخرج الدورة الجديدة بشكل يليق بحجم ومكانة مصر”.

يذكر أن حلمي النمنم جدد الثقة منذ أيام في الناقدة ماجدة واصف كرئيس للمهرجان، والناقد يوسف شرف رزق الله كمشرف عام، وقد تعرض الوزير لهجوم كبير بسبب هذا القرار.