لقاء تلفزيوني يُوقِعُ بأحد المتورطين بتفجيري طنطا والإسكندرية

المصدر: دعاء مهران – إرم نيوز

تسبب لقاء تلفزيوني لم يتم، في وقوع أحد أعضاء الخلية المتهمة بتنفيذ تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، فى قبضة أجهزة الأمن المصري بمحافظة قنا.

وقالت المصادر”إرم نيوز”، إن أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني والأمن العام بقنا، تلقت معلومات تفيد بأن المطلوب على محمود محمد حسن مواليد 17 أكتوبر 1972، والذى يعمل سائقًا ويقيم بمدينة راس غارب بمحافظة البحر الأحمر يتواجد بصحبة أقاربه بإحدى قرى قنا.

وأضافت، أن إحدى القنوات التلفزيونية حضرت لتسجيل حوار معه، وأن قوة داهمت موقع تصوير اللقاء التلفزيوني، ووجدت فريق عمل من أحد المحطات الفضائية، ولم تجد الإرهابي المطلوب وبتكثيف التحريات والتنسيق مع قيادات قبلية، تم تحديد محل اختباء المطلوب، وبمداهمته تم ضبطه، حيث يخضع لتحقيقات موسعة بمعرفة أجهزة الأمن قبيل إحالته للنيابة المختصة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية، ألقت القبض على شخص يحمل الاسم نفسه بمدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر، وتم إخلاء سبيله بعدما تبين أنه ليس مطلوبًا، وأن القبض عليه جرى بسبب تشابه اسمه مع اسم المطلوب الحقيقي والذي تم ضبطه مختبئًا بمدينة قنا.