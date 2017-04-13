مصر تستهدف جمع 422 مليار جنيه من الضرائب لسد عجز الموازنة (فيديو)

المصدر: منار مختار– إرم نيوز

قال عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب في مصر، إن بلاده تستهدف تحصيل حوالي 422 مليار من الضرائب تساعد في سد نسبة كبيرة من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف في لقاء خاص مع “إرم نيوز، أن المستهدفات التي وضعت في وقت سابق حددت نسبة تحصيل للعام المالي الجاري 2017 بقيمة 381 مليار جنيه، مقارنة بحوالي 340 مليار جنيه العام المالي الماضي.

ولفت إلى أن قانون المنازعات الضريبية الجديد حدد 160 ألف قضية متنازع عليها، تلقت اللجنة المشكلة لمدة سنة واحدة 3 آلاف قضية، انتهت من حل 500 منازعة ضريبية وفرت للدولة 1.7 مليار جنيه.

وأوضح أن الممول يقدم طلبًا إلى اللجنة التي تقوم بالحصول على الملف من المحكمة أو من لجنة الطعن، ويكون أمامها 3 أشهر فقط لحل المنازعة الضريبية، منوهًا أن الحصيلة المتوقعة لقطاع العقارات تتراوح ما بين 8 إلى 10 مليارات جنيه.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن الاقتصاد غير الموازي يمثل عقبة كبيرة؛ لأنه يمثل أكثر من 50% متهربين من الضرائب، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب ستبدأ حصر المجتمع الضريبي على مستوى الجمهورية خلال الفترة القليلة المقبلة.