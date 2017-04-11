صندوق النقد يتريث قبل الحكم على الاقتصاد المصري بعد إعلان “الطوارئ”

المصدر: وكالات - إرم نيوز

قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر كريس جارفيس، إنه “من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر”.

وبدأت مصر، أمس الاثنين، تطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد مقتل 45 شخصاً إثر تفجيرين استهدفا، الأحد الماضي، كنيستين شمالي البلاد.

جاء تعليق جارفيس، اليوم الثلاثاء، في إفادة عبر البريد الالكتروني للأناضول، بشأن تداعيات تطبيق حالة الطوارئ في مصر، على فرص التعافي وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يشرف عليه الصندوق، وموعد زيارة بعثته إلى القاهرة وصرف الشريحة الثانية من القرض.

وتترقب مصر، أثناء حالة الطوارئ في الربع الأخير من العام المالي الجاري 2016 /2017، وصول بعثة صندوق النقد الدولي نهاية أبريل/ نيسان الجاري، للاطلاع على مجرى الإصلاحات الاقتصادية، وفقًا لنائب وزير المالية المصري أحمد كوجك.

وتوصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وحصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار من القرض البالغ 12 مليار دولار.

وقدم جارفيس تعازيه لعائلات ضحايا التفجيرين اللذين استهدفا كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية شمالي مصر، وأسفرا عن مقتل 45 شخصًا وإصابة 125 آخرين، وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة.