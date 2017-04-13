وزير الدفاع السوداني: نتعرض لاستفزازات من الجيش المصري في “حلايب”

المصدر: الخرطوم - إرم نيوز

كشف وزير الدفاع السوداني الفريق أول عوض ابن عوف عن تعرض الجيش السوداني لاستفزازات ومضايقات من قبل الجيش المصري في منطقة حلايب المتنازع عليها بين البلدين.

ونقل موقع “سودان تريبيون” عن الوزير السوداني قوله في جلسة مغلقة عقدت أمس بمقر البرلمان السوداني:”الجيش المصري يمارس المضايقات والاستفزازات بحق القوات السودانية المتواجدة في منطقة حلايب، ونحن نمارس ضبط النفس في انتظار حل المشكلة سياسيًا بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي”.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قال في شباط/فبراير الماضي، إن بلاده ستلجأ إلى مجلس الأمن الدولي إذا رفضت مصر التفاوض بشأن مثلث حلايب.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية المصري سامح شكري بأنه “تم الترتيب لزيارة للسودان الأسبوع المقبل، لعقد جولة حوار سياسي، تتم خلالها إثارة جميع الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وإزالة أي سوء فهم”.

وأضاف شكري “مصر حريصة على تعزيز العلاقة المهمة التي تربطها بالسودان، وتوضيح الأمور حتى لا ننساق لأي منزلق يؤثر على العلاقات”.

يذكر أنه كان من المقرر أن يقوم شكري بزيارة للخرطوم السبت الماضي إلا أنها تأجلت بسبب الظروف الجوية في السودان.