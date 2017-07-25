بعد قمة باريس.. السراج يتوجه إلى إيطاليا

أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء الإيطالى باولو جينتيلوني سيستقبل، الأربعاء، في العاصمة روما رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج.

من جانبه ،أشار وزير خارجية حكومة الوفاق، محمد طاهر سيالة، في تصريح مقتضب لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن الزيارة، غداة اجتماع السراج مع المشير خليفة حفتر المعين من قِبل مجلس النواب، بشرق البلاد، قائدا لـ”الجيش الوطني الليبي” بالقرب من العاصمة باريس ، تأتي استجابة لدعوة إيطالية.

كان السراج وحفتر قد اتفقا على وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، باستثناء الحرب ضد الجماعات الإرهابية، وذلك وفقا لإعلان مشترك صدر عقب محادثات توسط فيها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

كما اتفق السراج والمشير حفتر على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.